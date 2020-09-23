В Ессентуках задержали мужчин, похитивших из магазин десять смартфонов

В Ставропольском крае задержали подозреваемых в хищении смартфонов из магазина.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть поступило сообщение от сотрудников частного охранного предприятия, о том, что в одном из салонов сотовой связи произошло срабатывание охранной сигнализации.

Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестные разбили стекло и проникли в помещение магазина, где из подсобного помещения магазина похитили десять смартфонов, в том числе, флагманские модели.

Благодаря записям с камер наблюдения удалось установить личность одного из злоумышленников. Несмотря на то, что во время ограбления он прятал лицо под маской, в нём узнали посетителя, который за день до этого внимательно изучал ассортимент салона.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался местный житель. Вскоре он сознался в совершении преступления. Второго злоумышленника задержали через несколько дней.

Установлено, что большую часть похищенных смартфонов преступники продали через сайт объявлений.

В настоящее время по даному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело.