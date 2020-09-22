В Петербурге задержали актёра по подозрению в убийстве

В Петербурге по подозрению в убийстве и расчленении уроженца Таджикистана задержан актёр.

Как сообщает "Российская газета", 53-летнего мужчину задержали в квартире на Новочеркасском проспекте.

Останки молодого человека несколько месяцев назад обнаружили в реке Мга. По горячим следам оперативникам не удалось установить причастных к убийству лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на уроженца Томской области, который занимается актёрской деятельностью.

По версии следствия летом подозреваемый познакомился с молодым человеком и пригласил его к себе в дом на Васильевском острове. В какой-то момент подозреваемый заподозрил гостя в том, что он хочет его опоить и обокрасть. В результате возникшего конфликта мужчина зарезал гостя.

В настоящее время расследование продолжается.