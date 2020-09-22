В Иркутской области задержан бежавший из-под конвоя преступник

В Ангарске задержан ранее бежавший из-под стражи преступник.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина и женщина были осуждены за преступления, совершённые в Иркутской области и Красноярском крае. В начале сентября, во время конвоирования в исправительные учреждения, злоумышленники ввели в заблуждение сопровождавших их правоохранителей и совершили побег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, беглецы объявлены в федеральный розыск.

В одном из садовых товариществ Ангарска пенсионер МВД, бывший участковый, приехавший с сыном на свой участок обнаружил на нём беглецов. Преступники оказали сопротивление, однако, мужчинам удалось обезвредить вооружённого ножом и газовым баллончиком злоумышленника. Женщине удалось скрыться.

В настоящее время продолжаются мероприятия по розыску бежавшей преступницы.