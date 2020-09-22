Лжецелительница похитила у пенсионерки миллион рублей

В Красноярске осудили лжецелительницу, которая под предлогом снятия порчи похитила у пенсионерки миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, осужденная внушила 79-летней пенсионерке, что на ней лежи порча, и чтобы от неё избавиться необходимо срочно провести "чистку" всех её денег. Пожилая женщина собрала все свои сбережения и пришла на встречу с лжецелительницей, которая сообщила, что пенсионерка должна передать ей все деньги для проведения обряда. Когда потерпевшая отказалась, злоумышленница вырвала у неё из рук конверт с деньгами и скрылась. Так пенсионерка потеряла более миллиона рублей.

В результате оперативно-следственных мероприятий оперативники установили место нахождения преступницы и задержали её. Фигурантка частично возместила ущерб, причинённый потерпевшей, вернув 235 тысяч рублей.

Суд приговорил злоумышленницу к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима.