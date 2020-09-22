На заседании Государственного антинаркотического комитета Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о ликвидации подпольной нарколаборатории под Брянском.
Как сообщает пресс-служба МВД, операция проводилась полицейскими совместно с ФСБ.
Правоохранители установили, что преступники приобрели частный дом в Брянской области и наладили в нём производство синтетических наркотиков.
Колокольцев отметил, что налаженная злоумышленниками схема позволяла ежедневно производить до четырёх килограммов синтетических наркотиков. Дилеры планировали сбывать их на территории Центрального федерального округа.
В ходе обыска обнаружены бочки и канистры с химическими реактивами, фильтры, колбы, миксер для смешивания ингредиентов и промышленные весы. Кроме того, были изъяты 143 килограмма наркотиков.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и заключены под стражу.
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