В Тамбовской области полицейские отыскали похищенный КамАЗ

Полицейские Тамбовской области задержали злоумышленников, которые похитили новый КамАЗ с территории агрофирмы.

Как сообщает пресс-служба МВД, в августе этого года неизвестные совершили нападение на сторожа агрофирмы. Злоумышленники связали мужчину и похитили автомобиль КамАЗ с территории предприятия, после чего скрылись. Сторожу удалось самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в полицию.

Отмечается, что автомобиль был куплен в лизинг за 5,5 миллионов рублей незадолго до происшествия.

Правоохранителям удалось вычислить автомобиль угонщиков. Полицейские установили, что им управлял житель Республики Мордовия. Сотрудники Уголовного розыска при поддержке спецназа "Гром" выехали в Мордовию, где задержали подозреваемых.

В ходе опроса подозреваемые сознались в совершении преступления и указали место, где находится похищенный КамАЗ. В настоящее время злоумышленники арестованы и помещены в изолятор.

Похищенный автомобиль возвращён владельцу.