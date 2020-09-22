Предприниматель обманул фермеров на семь миллионов рублей

В Липецкой области предпринимателя подозревают в серии мошенничеств, повлекших причинение значительного ущерба.

Как сообщает пресс-служба МВД, 50-летнего жителя региона подозревают в десяти эпизодах мошенничества.

По версии следствия, предприниматель, действуя от имени нескольких организаций, заключил несколько договоров купли-продажи сельхозоборудования с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Однако, договорные обязательства предприниматель не выполнил, техника в хозяйства так и не была поставлена. Своими действиями мужчина причинил потерпевшим ущерб в размере более семи миллионов рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.