В Ставропольском крае заключён под стражу подозреваемый в серии краж автомобилей.
Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник выбирал автомобили, необорудованные сигнализацией, угонял их в одной части города и перегонял в другую.
В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили, что к совершению угонов причастен 41-летний житель соседнего региона, он был задержан. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты детали двух автомобилей, а также транспортное средство в сборе. Задержанный пояснил, что готовил всё это для перепродажи.
В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.