Пятигорские полицейские задержали серийного автоугонщика

В Ставропольском крае заключён под стражу подозреваемый в серии краж автомобилей.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник выбирал автомобили, необорудованные сигнализацией, угонял их в одной части города и перегонял в другую.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили, что к совершению угонов причастен 41-летний житель соседнего региона, он был задержан. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты детали двух автомобилей, а также транспортное средство в сборе. Задержанный пояснил, что готовил всё это для перепродажи.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.