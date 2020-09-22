Злоумышленники легализовали пребывание в стране 50 иностранцев

В Пензенской области 17 россиян обвиняют в легализации пребывания в стране 50 иностранцев.

Как сообщает пресс-служба МВД, 17 жителей Москвы, Пензы и Нижнего Новгорода организовали схему оказания помощи мигрантам во время прохождения экзаменов на получение разрешительных документов. Они подсказывали правильные ответы, предоставляли листы с записями, с которых мигрантам при выполнении тестовых заданий достаточно было переписать правильный текст.

Сотрудники полиции и Пензенского Управления ФСБ пресекли деятельность преступной группы.

В рамках расследования, которое продолжалось почти два года, было проведено 10 экспертиз, в том числе комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза по видеофайлам с записями проведения испытаний, а также 27 обысков. Было допрошено более 120 свидетелей. Объем уголовного дела составил 55 томов.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.