В Хабаровском крае автобус попал в ДТП, пострадали 14 человек

В Хабаровском крае перевернулся автобус, в котором ехали 45 пассажиров, 14 из них пострадали.

Как сообщает znak.com, в результате аварии погибших нет. По предварительным данным транспортное средство опрокинулось в результате того, что водитель при повороте наехал колесом на обочину.

Часть пассажиров смогла самостоятельно добраться до населённого пункта на попутном транспорте.

По информации медиков, травмы различной степени тяжести получили все 45 человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящее время полицией и прокуратурой проводится проверка по данному факту.