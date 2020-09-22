Сотрудники фирмы похитили оставленный им на хранение конфискат

Сотрудники фирмы-подрядчика похитили вверенный им на хранение конфискат на сумму более 10 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в 2015 году организация в сфере имущественных отношений заключила контракт с одной из компаний на хранение конфискованного имущества. Руководители фирмы подрядчика совершили хищение вверенного им имущества на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

"В результате полицейскими задержаны трое мужчин в возрасте от 33 до 55 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния. При проведении обысков в их жилищах и в складских помещениях обнаружено и изъято: пять чемоданов с обработанными и необработанными полудрагоценными камнями,43 свертка со змеиной кожей, различная посуда, бижутерия, фурнитура для телефонов, табак для кальянов, датчики дыма и многое другое", — добавила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изъятые предметы были вывезены на шести большегрузных машинах и переданы на ответственное хранение в уполномоченную организацию.

Один из фигурантов взят под стражу, остальным выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.