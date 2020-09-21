Нетрезвого авиадебошира привлекли к ответственности

Сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности нетрезвого пассажира самолета.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение о диспетчера, который заявил, что пассажир самолёта, следовавшего по маршруту "Москва — Сочи", нарушает правопорядок.

Во время полёта мужчина ходил по салону и в какой-то момент ударил другого пассажира.

После приземления судна злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.

В отношении иностранца составлен протокол об административном правонарушении по 20.21 КоАП РФ.