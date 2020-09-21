Пьяная женщина насильно заперла шестилетнюю дочь соседки у себя дома

В Крыму вынесли приговор женщине, которая из неприязни насильно заперла у себя дома дочь соседки.

Как сообщает "Крыминформ", 33-летняя жительница Нижегорского района находилась в состоянии алкогольного опьянения. Действуя из чувства личной неприязни к соседке, злоумышленница на протяжении полутора часов незаконно удерживала шестилетнюю девочку в своей квартире.

Мать девочки настоятельно просила женщину выпустить её ребёнка, а когда в инцидент вмешались другие соседи, преступница всё-же отпустила девочку.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил наказание в виде трёх лет условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.