На Урале 16-летняя школьница избивает учеников младших классов

На Урале старшеклассница избивала учеников младших классов, но органы системы профилактики мер не принимали.

Как сообщает "Уральский меридиан", в настоящее время региональное Управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту непринятия органами системы профилактики мер в отношении старшеклассницы, которая неоднократно избивала учеников младших классов.

Сообщается, что речь идёт о 16-летней обучающейся школы №1 города Артёмовский.

По итогам проверки следственными органами будет вынесено процессуальное решение