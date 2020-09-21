Иностранцы организовали сбыт героина в Липецкой области

В Липецкой области этническая группировка организовала сбыт героина.

Как сообщает пресс-служба МВД, в одном из районов Липецкой области была задержана гражданка одой из стран ближнего зарубежья, подозреваемая в сбыте наркотиков. При ней были обнаружены 30 свёртков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является героином, общей массой 56 грамм.

Правоохранителями установлено, что подозреваемая распространяла наркотики не только путём закладок, но и была оптовым распространителем. Кроме того, установлено, что у злоумышленницы был 25-летний сообщник, который занимался распространением доз через тайники.

В настоящее время возбуждено девять уголовных дел. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.