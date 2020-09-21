Пенсионерка пригласила домой незнакомца, который украл у нее деньги

Пенсионерка, желая оформить "карантинные" выплаты, пригласила домой неизвестного мужчину, который похитил у нее более 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, женщина отдыхала на лавке у подъезда своего дома. В этот момент к ней подошёл неизвестный мужчина, который сообщил, что за соблюдение "карантинных" мер (ношение перчаток и маски в общественных местах), ей положена выплата в размере 800 рублей. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что для получения выплаты необходимо заполнить соответствующие документы. Женщина пригласила его к себе в квартиру.

Вместе они проследовали в комнату, где из шкафа женщина достала паспорт. В это время преступник заметил, что там же находится крупная сумма денег. Затем они вместе прошли на кухню, где стали заполнять документы. Когда мужчина ушёл, пенсионерка недосчиталась 405 тысяч рублей, которые хранились в шкафу.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Правоохранителям удалось остановить автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. Позже данный автомобиль был остановлен нарядом ДПС, в нём находился предполагаемый преступник, при котором было обнаружено 196 тысяч рублей. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Потерпевшая его опознала.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы.