Сотрудники банка предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки

Благодаря сотрудникам банка удалось задержать мошенника, который выманил у пенсионерки 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, 82-летняя пенсионерка гуляла на улице возле дома. В это время к ней подошёл незнакомый молодой человек, который попросил одолжить ему 300 тысяч рублей "буквально на час". Мужчина пояснил, что деньги ему нужны на покупку жилья.

Пенсионерка поверила случайному знакомому и отправилась в отделение банка, чтобы снять указанную сумму денег. Менеджеры банка выслушали пожилую женщину, проявили бдительность и вызвали наряд полиции.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, им оказался 32-летий, ранее судимый житель Ставропольского края. У него изъяли банкноты "банка приколов". Задержанный пояснил, что планировал забрать у пенсионерки настоящие деньги, а вернуть ей фальшивые.