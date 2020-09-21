Под Новосибирском полиция задержала банду грабителей

Грабители ворвались в дом жителей Новосибирской области и, угрожая битой и железной трубой, похитили 149 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, инцидент произошёл 14 сентября около 22:00. Злоумышленники в масках проникли в частный дом одного из сёл области. Применяя насилие, они угрожали хозяевам дома битой и железной трубой, требуя отдать им деньги. Таким образом, преступники поживились на 149 тысяч рублей, после чего скрылись.

Потерпевшие обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали трёх ранее неоднократно судимых жителей региона. В ходе обысков у задержанных изъяли часть похищенных средств, мачки с прорезями для глаз, бейсбольную биту и одежду, в которой было совершено преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.