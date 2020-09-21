Преступники крали дорогостоящие детали с машин каршеринга

Злоумышленники брали в аренду автомобили и снимали с них каталитические нейтрализаторы выхлопа, которые содержат в своём составе драгоценные металлы.

Как сообщает пресс-служба МВД, преступная группа состояла из двух человек, один из них — таксист, предложил знакомому мастеру по ремонту выхлопных систем автомобилей реализовывать преступную схему. Мужчины брали в аренду авто у каршеринговой компании, загоняли машину в специальный бокс, снимали катализатор, после чего возвращали авто собственнику. За время своей противоправной деятельности злоумышленниками были похищены детали с 40 автомобилей.

В полицию обратился представитель каршеринговой фирмы и рассказал о том, что у возвращённых с аренды автомобилей отсутствуют дорогостоящие детали. Правоохранителям удалось выйти на след группы и с поличным задержать её участников во время извлечения очередного катализатора.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.