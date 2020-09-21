В Северной Осетии инвалид поддался на уловки мошенницы

В Северной Осетии мужчина хотел оформить инвалидность, а в итоге потерял 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина имеет проблемы со здоровьем и обратился к жительнице Владикавказа с просьбой посодействовать ему в получении инвалидности. С женщиной он связался через своих знакомых.

Злоумышленница пообещала потерпевшему решить его вопрос в кротчайшие сроки и потребовала за свои услуги 300 тысяч рублей. Инвалид отдал ей часть средств при личной встрече, а еще часть перевёл на банковскую карту.

Как только мошенница получила деньги, она перестала выходить на связь, и мужчина обратился в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемой, ей оказалась ранее судимая за мошенничество жительница Владикавказа.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.