Трёхэтажный дом обрушился в Индии. Счёт погибшим идёт на десятки

Сегодня утром в Индии на окраине Мумбаи рухнуло трехэтажное жилое здание. Спасатели сообщают о десятках людей, оказавшихся в ловушке. И по меньшей мере 10 погибших.

Сооружение в городе Бхиванди обрушилось примерно в 3:40 утра по местному времени. Начальник Национальных сил реагирования на стихийные бедствия сообщил в своем твиттере, что до 25 человек все еще могут оказаться в ловушке под завалами.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты и полицейские бригады. По данным местных СМИ, были спасены 20 человек, в том числе ребенок. В целом, по сообщениям, в доме проживало около 20 семей.

Премьер-министр страны Нарендра Моди отреагировал на эту новость, выразив соболезнования пострадавшим и добавив, что им «оказывается вся возможная помощь."

Причина обрушения властями пока не названа.

Такие инциденты не редкость в Индии из-за сильных сезонных дождей и незаконной строительной практики. В прошлом месяце в результате обвала в западной части страны погибли 16 человек.