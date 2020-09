Трёхэтажный дом обрушился в Индии. Счёт погибшим идёт на десятки

Сегодня утром в Индии на окраине Мумбаи рухнуло трехэтажное жилое здание. Спасатели сообщают о десятках людей, оказавшихся в ловушке. И по меньшей мере 10 погибших.

Сооружение в городе Бхиванди обрушилось примерно в 3:40 утра по местному времени. Начальник Национальных сил реагирования на стихийные бедствия сообщил в своем твиттере, что до 25 человек все еще могут оказаться в ловушке под завалами.

BHIWANDI COLLAPSE :

🔶Info recd from TMC

🔶G+3 building collapsed 🔶Bhivandi-0400 hrs tdy

🔶20 persons reportedly rescued by locals (TBC)

🔶20-25 feared trapped(TBC)

🔶@NDRFHQ Team of @5Ndrf 🔶rushed to site-0500 hrs.

🔶details follow@HMOIndia @PIBMumbai @ANI @ndmaindia pic.twitter.com/zv1i3UddkI