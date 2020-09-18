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Пираты держат в плену российских моряков

Посольство России в Камеруне сообщило, что судовладелец ведёт переговоры с пиратами, захватившими российских моряков у берегов Экваториальной Гвинеи.

Как сообщает портал vesti. ru, судно с российскими моряками было захвачено 9 мая, похищены трое членов экипажа. Ещё двое россиян ранены.

На данный момент в плену находятся моряки из Крыма - Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечен. Пираты угрожают убить россиян, если не получат выкуп.

Представители посольства отмечают, что в настоящее время моряки живы и здоровы. С пиратами ведутся переговоры, обсуждается сумма выкупа.

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