Дочь полковника Захарченко выселили из элитной квартиры

Суд удовлетворил иск Росимущества о выселении жильцов из конфискованной квартиры экс-полковника Захарченко.

Как сообщает издание "Красная весна", предметом суда стала элитная квартира в жилом комплексе "Имперский дом" в центре Москвы. Квартира была отчуждена в пользу государства три года назад, но в ней продолжали проживать супруга и дочь Захарченко.

Иск был подан от московского Управления Росимущества. Согласно Гражданскому кодексу, при отчуждении жилплощади предыдущие владельцы должны ее покинуть, и суд удовлетворил требования истца.

Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда, так как оно противоречит судебной практике. Защита апеллирует к тому, что это единственное жильё несовершеннолетнего ребёнка.