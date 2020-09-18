Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края задержали за взятку

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова задержали по обвинению в получении взятки.

Как сообщает портал gornovosti. ru, брата экс-чиновника задержали за незаконные вырубки лесов.

Портал пишет, что с 2018 года Маслодудов покровительствовал одной из местных компаний, которой фактически руководил его брат, но де-юре фирма была оформлена на третьих лиц.

Используя служебное положение, Дмитрий Маслодудов предписывал лесничествам предоставлять фирме брата участки леса под санитарные вырубки. Часть средств от продажи леса была передана братьям Маслодудовым.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.