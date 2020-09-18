На Урале военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Военнослужащий контрактник нарушил технику безопасности и случайно застрелил сослуживца.

Как сообщает radiosputnik. ria.ru, военнослужащий по контракту воинской части Еланского гарнизона произвёл выстрел в другого солдата, от чего последний скончался.

Отмечается, что контрактник грубо нарушил технику безопасности при обращении с оружием, в результате чего и произошёл выстрел.

Пострадавший был тут же госпитализирован, ему оказывали медицинскую помощь, но несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводят проверку по данному факту.