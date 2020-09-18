Мужчина пошёл под суд за хранение 4400 бутылок контрафактного алкоголя

Во Владимирской области осужден житель Мурома, хранивший 4400 бутылок контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба МВД, в одном из гаражей оперативниками был изъят немаркированный установленным законом образом алкоголь, общей стоимостью около 850 тысяч рублей.

Сообщается, что злоумышленник приобрёл контрафактный алкоголь в соседнем регионе и планировал его продавать по заниженной стоимости на территории Муромского района Владимирской области. При этом, мужчина не имел специальной лицензии для торговли алкогольной продукцией.

Суд, учитывая все собранные оперативниками доказательства, приговорил мужчину к штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с решением суда весь контрафактный алкоголь будет уничтожен.