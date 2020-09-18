Житель Краснодара взорвал банкомат и похитил деньги

Житель Краснодара взорвал банкомат и похитил более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник проник в помещение одного из банка в Кореновске. С помощью газово-воздушной смеси взорвал банкомат, извлёк из него кассету с деньгами и скрылся.

В полицию обратился представитель финансовой организации, который и сообщил о случившемся. В результате оперативно-следственных мероприятий был задержан 38-летний житель Краснодара.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление других лиц, причастных к преступлению.