В одной из квартир Питера пропали двое пожилых людей. Сначала соседи забили тревогу из-за ужасного запаха из квартиры. Потом дочь пенсионеров призналась, что уже какое-то время не общалась с родителями. И полиция принялась за поиски. Однако из-за огромных гор бытового мусора делать это не так просто.
"Ввиду ее (квартиры — Прим. ред) сильной захламленности, не дающей возможности провести осмотр, была привлечена специализированная организация для утилизации мусора. После завершения этой работы будет проведен осмотр квартиры", — сообщили РИА Новости в ГУ МВД.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".