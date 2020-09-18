В северной столице полиция пытается найти двух стариков

В одной из квартир Питера пропали двое пожилых людей. Сначала соседи забили тревогу из-за ужасного запаха из квартиры. Потом дочь пенсионеров призналась, что уже какое-то время не общалась с родителями. И полиция принялась за поиски. Однако из-за огромных гор бытового мусора делать это не так просто.