В Краснодарском крае женщина-"инвалид" обманула государство на 615 тыс.

В Краснодарском крае более пяти лет женщина незаконно получала пенсию, льготы и социальные выплаты.

Как сообщает пресс-служба МВД, жительница Краснодарского края, желая получать пенсию, социальные пособия и льготы, предоставляла в ответственные государственные органы подложные документы, которые указывали на наличие у неё инвалидности первой группы. Таким образом, злоумышленница более пяти лет незаконно получала пенсию по инвалидности и иные социальные выплаты.

Общая сумма ущерба, нанесённого государству составила более 615 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит арест на срок до четырёх месяцев.