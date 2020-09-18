Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Ростов" может сыграть с "Тоттенхэмом" в плей-офф раунде Лиги Европы
Галина Дехтярь: "Предлагаемый туристам сервис часто низкого качества"
"Роза Хутор" стал самым посещаемым курортом России
Обязательный масочный режим вернули в Севастополе
Мнения разделились: в Сети говорят о новом видео Майли Сайрус
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Дом правительства России признали аварийным
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы

В Подмосковье мужчина выращивал марихуану на балконе

В Подмосковье задержали мужчину, который выращивал марихуану у себя на балконе.

В Подмосковье мужчина выращивал марихуану на балконе

Как сообщает пресс-служба МВД, в подъезде одного из многоквартирных домов Подольска оперативники задержали 52-летнего жителя Мытищ, у которого обнаружили 11 свёртков с марихуаной общим весом около 100 грамм. Задержанный пояснил, что приобрёл наркотики у знакомого, который проживает в доме, где его и задержали.

Полицейские провели проверку по указанному адресу и выяснили, что квартиру снимает 44-летний уроженец Екатеринбурга. Оперативники обнаружили в холодильнике подозреваемого 46 вакуумных пакетов с веществом растительного происхождения, ведро с тем же веществом и семь горшков с галлюциногенными растениями. Экспертиза показала, что в пакетах находилась марихуана. Кроме того, на балконе мужчина оборудовал парник, где выращивал "травку". 

По указанным фактам возбуждено уголовное дело. Житель Подмосковья находится под подпиской о невыезде, а жителя Екатеринбурга заключили под стражу.

Последние материалы
Обязательный масочный режим вернули в Севастополе
Мнения разделились: в Сети говорят о новом видео Майли Сайрус
Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Дом правительства России признали аварийным
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы
Глушаков рассказал о своей будущей команде
Минтруд предложил дистанционно направлять безработных на переобучение
В Москве экс-администратор обокрал бывшего работодателя на 315 тысяч
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Грейпфрут - лекарь сердечных недугов и спаситель иммунной системы
Как вчерашнему студенту найти первую работу
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников