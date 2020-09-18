В Подмосковье мужчина выращивал марихуану на балконе

В Подмосковье задержали мужчину, который выращивал марихуану у себя на балконе.

Как сообщает пресс-служба МВД, в подъезде одного из многоквартирных домов Подольска оперативники задержали 52-летнего жителя Мытищ, у которого обнаружили 11 свёртков с марихуаной общим весом около 100 грамм. Задержанный пояснил, что приобрёл наркотики у знакомого, который проживает в доме, где его и задержали.

Полицейские провели проверку по указанному адресу и выяснили, что квартиру снимает 44-летний уроженец Екатеринбурга. Оперативники обнаружили в холодильнике подозреваемого 46 вакуумных пакетов с веществом растительного происхождения, ведро с тем же веществом и семь горшков с галлюциногенными растениями. Экспертиза показала, что в пакетах находилась марихуана. Кроме того, на балконе мужчина оборудовал парник, где выращивал "травку".

По указанным фактам возбуждено уголовное дело. Житель Подмосковья находится под подпиской о невыезде, а жителя Екатеринбурга заключили под стражу.