В Саратовской области вымогатели получили по два года колонии

Сотрудники охранной организации вымогали у мужчины полмиллиона рублей за кражу, которой не было.

Как сообщает пресс-служба МВД, у пяти злоумышленников был заключён контракт на оказание охранных услуг одному из сельхозпредприятий Саратовской области. Мужчины систематически вымогали у одного из работников организации 500 тысяч рублей, обвиняя его в краже зерна. Отмечается, что на самом деле никакой кражи не было, и злоумышленники об этом знали.

Правоохранители возбудили уголовное дело и совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность преступной группы.

В настоящее время один из вымогателей находится в федеральном розыске, остальные осуждены и получили по два года колонии общего режима.