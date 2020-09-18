Мошенники незаконно продавали через сайты театральные билеты

Мошенники незаконно продавали театральные билеты через сайты-двойники, причинив ущерб в размере более миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, мошенники создали более 300 сайтов-двойников ведущих культурных учреждений страны, в том числе, Мариинского театра. Через эти сайты злоумышленники продавали билеты по завышенным ценам, с покупателями они общались посредством интернет-телефонии.

В настоящее время деятельность сайтов прекращена, ущерб от действий мошенников составил более миллиарда рублей.

Правоохранители отмечают, что в преступной группе были задействованы до 30 человек, каждый из которых выполнял определённую роль: IT-специалисты, продавцы, курьеры. Деньги поступали на расчётные счета подконтрольных организаций, впоследствии они обналичивались и распределялись среди челнов преступной группы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.