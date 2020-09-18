Мошенники обманули Народного артиста через мессенджер

Мошенники обманули народного артиста через мессенджер, используя поддельный профиль известного бойца смешанных единоборств.

Как сообщает пресс-служба МВД, несколько месяцев назад в полицию обратился Народный артист России, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Мужчина пояснил, что получил в одном из мессенджеров сообщение от профиля с фотографией известного российского бойца смешанных единоборств. В сообщении содержалась просьба одолжить денег в связи с трудным материальным положением. Поверив в то, что с ним действительно общается знакомый боец, мужчина перечислил на указанный в сообщении счёт 50 тысяч рублей. Через некоторое время артист понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В то время полицейские получили уже несколько подобных заявлений, по которым уже велось следствие. Мошенники создавали профили-двойники, маскируясь под людей из ближайшего окружения потенциальных жертв. От их имени соучастники обращались к медийным личностям с просьбой перечислить на счёт или электронный кошелек деньги. При этом они обещали в ближайшее время вернуть долг.

Правоохранители возбудили уголовное дело, и через некоторое время установили и задержали злоумышленников. Они были взяты под стражу. На данный момент установлено 30 эпизодов противоправных действий, ущерб от которых составил более четырёх с половиной миллионов рублей. В настоящее время расследование продолжается.