В Краснодаре мошенник обманул 28 дольщиков

В Краснодаре под суд пойдёт мошенник, который собрал деньги с дольщиков и воспользовался ими по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба МВД, 50-летний житель Краснодара обманным путём убедил свою супруга приобрести на её имя земельный участок. Когда участок был приобретён, злоумышленник стал предлагать гражданам участие в долевом строительстве, не имея при этом разрешительных документов на строительство.

Таким образом мошенник получил более 35 миллионов рублей от 28 дольщиков, однако, строительство так и не началось.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. На земельный участок, на котором лжеподрядчик планировал вести строительство, наложен арест с целью возмещения убытков пострадавшим.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.