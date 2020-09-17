Солдаты осквернили источник в православном храме

В Калининграде военнослужащие осквернили источник в православном соборе Христа Спасителя.

Как сообщает vpk-news.ru, четверо мужчин зашли в православный храм и вымыли обувь святой водой из источника. На появившейся в сети видеозаписи слышно, как при этом молодые люди смеются над тем, что моют обувь святой водой.

Как выяснилось позже, все четверо являются военнослужащими одной из калининградских воинских частей. По информации телеграм-канала Mash, все участники инцидента — уроженцы Дагестана.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих".

Отмечается, что представитель религиозной организации мусульман "Ихсан" Явер хаджи Гусейнов и Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировали инцидент и осудили действия его участников.