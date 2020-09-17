Пожилые москвичи перечисляли деньги лжемедикам

Пожилые москвичи перечисляли деньги мошенникам, которые представлялись медиками.

Как сообщает пресс-служба МВД, члены преступной группы получали информацию о посещении пожилыми людьми медучреждений. После этого мошенники звонили пенсионерам и сообщали, что у них обнаружено онкологическое заболевание, а затем предлагали перечислить деньги на банковский счёт. После этого лжемедики переставали выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых, один из которых ранее был судим. По данным фактам правоохранители возбудили семь уголовных дел. В настоящее время аферисты заключены под стражу.