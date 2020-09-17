В Иванове трое мужчин разобрали на металлолом участок железной дороги

В Иванове задержали трёх мужчин, которые разобрали на металлолом полкилометра узкоколейного железнодорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба МВД, трое безработных местных жителей резали рельсы газосваркой, вывозили металлические детали на грузовике, сдавали их в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги делили между собой.

Своими действиями злоумышленники причинили ущерб владельцу железной дороги в размере двух с половиной миллионов рублей.

В настоящее время правоохранители возбудили в отношении охотников за металлоломом уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.