В Новокузнецке "закладчик" получил семь лет тюрьмы

В Новокузнецке дилер получил семь лет тюрьмы за распространение героина и карфентанила.

Как сообщает пресс-служба МВД, в июле прошлого года оперативники с поличным задержали наркодилера, который распространял запрещённые вещества через так называемые "закладки".

В ходе обыска у него были изъяты 10 свёртков с героином общей массой пять граммов и шесть граммов карфентанила. Для последнего вещества уже два грамма считается особо крупным размером.

Оперативники установили, что сбытчик занимался распространением наркотиков за так называемые "бонусы" — дополнительные дозы, которые предназначаются дилеру, их преступник оставлял для личного потребления.

Уголовное дело было направлено в суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима.