В Ростове у молодого человека изъяли 229 пакетов с наркотиками

Ростовские полицейские пресекли факт сбыта наркотиков и изъяли у дилера 229 пакетов с мефедроном.

Как сообщает пресс-служба МВД, наряд ППС патрулировал территорию города, в какой-то момент полицейские заметили молодого человека, который раскладывал небольшие пакетики под разные предметы.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, у него были изъяты 229 пакетов со светлым порошком. Экспертиза показала, что в пакетиках был наркотик — мефедрон, общей массой 230 граммов.

Задержанный пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело, он взят под стражу.