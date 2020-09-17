В Краснодарском крае под суд пойдут двое мужчин, похитивших со склада 60 матрасов.
Как сообщает пресс-служба МВД, один из молодых людей заметил на неохраняемом складе уложенные на поддоны матрасы, которые собственница приобрела с целью последующей реализации.
Ночью злоумышленник с сообщником приехали к "месту находки" на автомобиле, сняли дверь с петель и загрузили себе в багажник несколько матрасов. И так несколько раз: в течение месяца они похитили 60 матрасов, которые впоследствии продали, а деньгами воспользовались по своему усмотрению. Ущерб от их действий составил 200 тысяч рублей.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу, злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.