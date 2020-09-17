В Ленинградской области мошенники предложили пенсионеру обменять рубли на евро, а в итоге он получил билеты "банка приколов".
Как сообщает пресс-служба МВД, мошенники обратились к пенсионеру, представившись беженцами из соседнего государства, и попросили его помочь обменять иностранную валюту на рубли. Мужчина согласился, и снял свои накопления и передал аферистам 230 тысяч рублей, а взамен получил 16 тысяч евро билетами "банка приколов". Пенсионер не сразу заметил, что деньги фальшивые, а когда обнаружил это, обратился в полицию.
Оперативникам удалось выйти на след аферистов, ими оказались двое граждан сопредельного государства. Вскоре их удалось задержать, потерпевший смог их опознать.
По информации следствия, мошенники могут быть причастны к целой серии подобных преступлений на территории региона. В настоящее время злоумышленники заключены под стражу. Правоохранители устанавливают все факты противоправной деятельности подозреваемых.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.