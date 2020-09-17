Сбежавший из дома подросток более двух недель жил у гастарбайтеров

В Екатеринбурге школьник сбежал из дома, после чего полмесяца жил и работал у гастарбайтеров.

Как сообщает life.ru, подростка искали 17 суток. В один из дней родители обнаружили, что с их банковской карты пропали 2500 рублей. В семье трое детей, никого из них взрослые не обвиняли, лишь предупредили, что закажут детализацию и узнают, кто именно взял деньги. Ребёнок пропал в тот же день.

Мальчик познакомился с работником киоска по продаже шаурмы и поинтересовался, не нужны ли ему помощники. Так подросток стал жить и работать у гастарбайтеров. Он красил стены, разгружал машины, клеил обои. Ночевал в квартирах незнакомых людей, общежитии, киоске. Он зарабатывал 200-300 рублей в день, гастарбайтеры подкармливали его шаурмой и фруктами, дали школьнику тёплые вещи, ведь из дома тот ушёл только в шортах и футболке.

Тем временем поисками ребёнка занимались волонтёры, простые горожане узнавали школьника по ориентировкам и звонили родителям, но найти его удалось не сразу. Родители даже объявили вознаграждение в 250 тысяч рублей за информацию о сыне.

В один из дней им позвонил мужчина и сообщил, что видел их ребёнка в торговом центре. Взрослые тут же приехали, забрали сына и отправились в полицию для дачи показаний. Нашедший подростка мужчина из предложенных в качестве вознаграждения 250 тысяч взял только 150.

Вскоре мальчик должен вернуться к занятиям в школе, а его родителям придётся давать объяснения во всевозможных инстанциях.