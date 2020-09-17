В Липецке девушка зарезала знакомого и сбежала

В Липецке 19-летняя девушка зарезала знакомого парня и сбежала.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в одной из квартир областного центра. Обвиняемая и погибший испытывали друг к другу неприязненные отношения, что и послужило причиной конфликта, в результате которого девушка схватила нож и ударила молодого человека в район грудной клетки. После совершения преступления злоумышленница убежала из квартиры.

Свидетели произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, спасти молодого человека не удалось. От полученных ранений он скончался в больнице.

В скором времени правоохранители задержали девушку, которая признала свою вину лишь частично. В данный момент уголовное дело направленно в суд для рассмотрения по существу.