В одной из больниц Курской области мужчину с ожогами 70% тела лечили "холодной водой".
Как сообщает "Интерфакс", медики Судженской районной больницы с нарушениями лечили пациента, поступившего с ожогами 70% тела. В качестве лечения врачи прописали "поливание холодной водой". Спустя день после госпитализации в районную больницу пациента перевели в областную. Пациент находился в тяжёлом состоянии и, несмотря на все усилия медиков, скончался.
В Комитете здравоохранения Курской области пояснили, что медики, которые оказывали пациенту помощь с нарушениями, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Региональный комитет здравоохранения выразил соболезнования родным и близким скончавшегося пациента.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.