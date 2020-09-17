В Курской области мужчину с ожогами лечили холодной водой

В одной из больниц Курской области мужчину с ожогами 70% тела лечили "холодной водой".

Как сообщает "Интерфакс", медики Судженской районной больницы с нарушениями лечили пациента, поступившего с ожогами 70% тела. В качестве лечения врачи прописали "поливание холодной водой". Спустя день после госпитализации в районную больницу пациента перевели в областную. Пациент находился в тяжёлом состоянии и, несмотря на все усилия медиков, скончался.

В Комитете здравоохранения Курской области пояснили, что медики, которые оказывали пациенту помощь с нарушениями, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Региональный комитет здравоохранения выразил соболезнования родным и близким скончавшегося пациента.