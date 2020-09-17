В городе Борисоглебске Воронежской области при получении взятки задержан начальник местного МРЭО ГИБДД.
Как сообщает издание obozvrn. ru, сотрудники ФСБ задержали подозреваемого с поличным на входе в служебное здание.
По версии следствия, начальник МРЭО получил 20 тысяч рублей в качестве взятки за помощь в получении водительского удостоверения без прохождения экзаменов.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении него назначена служебная проверка. Если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и он понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.