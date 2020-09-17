Начальник отдела воронежской ГИБДД задержан за взятку

В городе Борисоглебске Воронежской области при получении взятки задержан начальник местного МРЭО ГИБДД.

Как сообщает издание obozvrn. ru, сотрудники ФСБ задержали подозреваемого с поличным на входе в служебное здание.

По версии следствия, начальник МРЭО получил 20 тысяч рублей в качестве взятки за помощь в получении водительского удостоверения без прохождения экзаменов.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении него назначена служебная проверка. Если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и он понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством.