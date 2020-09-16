В Ростовской области задержали шестерых местных жителей, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, один из подозреваемых, ранее судимый за браконьерство, выращивал марихуану и поставлял ее подельникам, которые занимались сбытом наркотического вещества на территории региона.
При обыске в гараже у одного из участников преступной группы было обнаружено более двух мешков марихуаны. Кроме того, в ходе обысков у остальных подозреваемых изъяли приготовленные к сбыту свёртки с травой общей массой более 13 килограммов.
В отношении членов преступной организации правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.