Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, предстанет перед судом

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев.

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на защитника Равиля Тугушева, дело будет направлено во Второй военный суд Восточного военного округа в Чите.

Шамсутдинову предъявлено обвинение в убийстве восьми человек и в двух эпизодах покушения на убийство. В качестве мотива указаны "личные неприязненные отношения, основанные на неуставных взаимоотношениях между военнослужащими". Защита обвиняемого настаивает на том, что причиной трагедии послужили систематические издевательства над Шамсутдиновым со стороны сослуживцев и офицеров, в том числе вымогательство и кражи у обвиняемого.

Дело будет рассматриваться судом присяжных, об этом ходатайствовал сам Шамсутдинов. Материалы дела засекречены и его подробности не разглашаются. В то же время защита обвиняемого настаивает на открытом судебном процессе.

Рамиль Шамсутдинов был призван на воинскую службу в июне прошлого года. Трагедия произошла 25 октября: Шамсутдинов, вернувшись из караула, расстрелял восемь солдат и двух офицеров. Его задержали на месте происшествия, он признался в содеянном, пояснив, что больше не мог терпеть издевательства со стороны сослуживцев.