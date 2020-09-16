Задержан подросток, готовивший массовое убийство в школе

Сотрудники ФСБ задержали подростка, который готовил массовое убийство в одной из школ Волгограда.

Как сообщает издание lenta. ru, в квартире школьника обнаружено самодельное взрывное устройство, 18 коктейлей Молотова, ножи и компоненты для изготовления зажигательных смесей. Также сотрудники спецслужб обнаружили инструкции по организации массовых убийств в школах и изготовлению взрывных устройств.

Подросток назвал изготовление взрывных устройств своим хобби, и заявил, что планировал приводить их в действие на городских пустырях. В то же время свидетели сообщили, что ребёнок уже успел испытать изготовленные им бомбы.

Следствие полагает, что основными целями подростка были сотрудник школы и один из учащихся, с которым у него был конфликт. В настоящее время проверяется информация о возможных сообщниках школьника.

При этом отмечается, что ребёнок уже более года обучался на дому из-за болезни.