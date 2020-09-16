В Кемеровской области рецидивист оставил без света 400 домов

В Кемеровской области полицейские расследовали дело о пяти кражах из трансформаторных подстанций.

Как сообщает пресс-служба МВД, 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель по ночам взламывал трансформаторные подстанции и крал оттуда медные детали, которые позже сдавал в пункт приёма металлолома.

После того, как представитель энергетической компании обратился с заявлением в полицию, правоохранителям удалось оперативно выйти на след подозреваемого и задержать его.

В результате действий злоумышленника без электроэнергии остались 400 жилых домов, детский сад и автозаправочная станция. Ущерб от действий преступника составил 120 тысяч рублей.

В настоящий момент дело направлено в суд, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.