Преступник в маске старика похитил из банкоматов 20 миллионов рублей

В Пензе суд вынес приговор жителю Саратовской области, который похитил из банкоматов более 20 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина ранее работал в организации которая занималась обслуживанием банкоматов, поэтому хорошо знал их устройство. Преступник тщательно продумывал свои кражи: мужчина изменял свою внешность при помощи реалистичной латексной маски с внешностью пожилого мужчины, а также приобрел форменную одежду сотрудников инкассации. Кроме того, злоумышленник сшил специальную сумку по размеру кассет из банкоматов. Передвигался мужчина на личном автомобиле, однако во время совершения преступлений менял регистрационные номера на подложные с целью замести следы преступления. За месяц до совершения преступления злоумышленник приехал в Пензу и выбрал банкоматы, из которых впоследствии осуществил кражи.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы и ограничению свободы на шесть месяцев. Кроме того, на автомобиль, на котором злоумышленник совершал преступления, было обращено взыскание в пользу государства.